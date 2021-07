Paris Le Bar Commun Paris Le mitan de l’été Le Bar Commun Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mitan de l’été Le Bar Commun, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Paris. Le mitan de l’été

Le Bar Commun, le samedi 24 juillet à 14:30

Le Samedi 24 Juillet à partir de 14h30, relions à nouveau toutes les énergies qui nourrissent les corps et les esprits du quartier. ⭕️?⭕️ Vous pensiez que les services du Bar Commun prenaient fin comme ça, discrètement ? Eh bien non ! Nous reprenons en Septembre mais d’ici là, hop hop hop on se motive ensemble pour célébrer : – le Mitan de l’été ? – la mi-temps du Bar Commun ? – un mythe en (é)co-construction chaque semaine ??‍♀️ ⭕️?⭕️ Vivons l’expression permanente et éphémère de chacun.e : – Musique – Danse – Dictées – Projection – Plats – Idées – … ⭕️?⭕️ Un point info santé sera ajouté dès que nous aurons confirmation des nouvelles règles qui s’appliquent à notre structure. Le mitan de l’été Le Bar Commun 135 rue des Poissonniers, 75018 Paris Paris Paris 18e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-24T14:30:00 2021-07-24T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Bar Commun Adresse 135 rue des Poissonniers, 75018 Paris Ville Paris lieuville Le Bar Commun Paris