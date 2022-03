Le Misanthrope – Molière Marseille, 22 avril 2022, Marseille.

Le Misanthrope – Molière Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois Marseille

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-23 Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille Bouches-du-Rhône

Qui plus qu’Alceste croit en l’Homme, en sa noblesse et sa grandeur ? Qui mieux que lui peut savoir ce qui le distingue sur cette Terre, ce qui l’élève, le sublime ? Dans un monde d’apparences, d’influences et d’intrigues, les certitudes qui relèvent du bon sens d’Alceste font de lui un idéaliste sans cesse déçu. A chaque pas, sa bonne foi se heurte à la mesquinerie et la petitesse de ses congénères.

Champs de bataille moderne des luttes de pouvoir, où plaire et déplaire revient à faire et défaire les destins, aussi rapidement que sur arrêté royal.



C’est dans ce petit univers du paraître qu’Alceste se prend la bouche à l’hameçon de Célimène. Elle est tout de qu’il dénonce, tout ce qu’il rejette, mais l’amour ne réfléchit pas ; il est asservi.



Alceste se débat entre une aversion croissante pour le royaume des fourbes, et une passion coupable pour celle qui en est la reine.



Molière, texte intégral

Mise en scène : Michel Adjriou

Assistant à la mise en scène : Dominique Lamour

Avec Jean Latil, Michel Adjriou, Dominique Lamour, Solène Castets, Christina Pontet, Charlotte Hyvers, Henri Fernandez, Rémi Djabarian

La Cour du Roi, dans ce Misanthrope de Molière, est transposée pour le Théâtre du Carré Rond dans le monde impitoyable de l’audiovisuel d’aujourd’hui.

