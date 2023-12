Le Misanthrope de Molière Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris, 12 décembre 2023, Paris.

Le jeudi 14 décembre 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant

Tarif : 12€ / 10€ TR

La Compagnie Double-Jeu est très heureuse de vous présenter son premier projet : Le Misanthrope de Molière

Alceste n’en peut plus. Haïr l’hypocrisie et les gens du monde n’est plus pour lui une opinion mais un trait de personnalité. Alceste, le Misanthrope. Son plus proche ami, Philinte, tente de comprendre cette haine, qui malgré sa violence, se fait douce et silencieuse lorsqu’il s’agit d’amour. Car Alceste aime, il aime Célimene, une femme de la Cour qui n’aime rien tant que recevoir du monde pour en railler d’autres. Mais surtout, elle aime plaire, elle vit pour plaire et la concurrence à Alceste est aussi nombreuse que différente: Oronte le poète, le bel et riche Acaste, l’influent Clitandre…

Alceste pourrait décider à tout moment de se tourner vers deux autres femmes, qui lui iraient mieux, la sage et aimable Eliante, ou la prude et moralisatrice Arsinoé. Mais la raison n’est pas ce qui règle l’amour…



Avec Paul Besson, Fleur de Chauvigny, Adrien Jacks, Nathan Thomas, Léandro Nelas, Jean-Jacques Da Costa, Margot Boit, Violette Perbost, Julie Bessec

Les 12 & 14 décembre 2023 à 20h

Par la Compagnie Double jeu



Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/le-misanthrope/ +33153530699 spectacle@ebeaujon.org https://www.facebook.com/events/586542786946561/586542790279894/?active_tab=discussion https://www.facebook.com/events/586542786946561/586542790279894/?active_tab=discussion https://ebeaujon.org/evenements/spectacles/le-misanthrope/

© Cie Double Jeu 12 & 14 décembre 2023 – Le Misanthrope – Cie Double Jeu, Espace Beaujon