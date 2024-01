LE MISANTHROPE A TOUT PRIX Guichet Montparnasse Paris, vendredi 29 mars 2024.

Il veut jouer le Misanthrope. Elle veut jouer à tout prix !Réussiront-ils ce Misanthrope à deux ? Al et Célie, comédiens, ont décidé faute de moyens, de monter le Misanthrope à deux. Mais leurs visions divergent : Al recherche l’authenticité de Molière, Célie veut jouer « à tout prix » et concéder à l’esprit du temps.Entre les scènes de Molière qu’ils répètent, leur histoire se tisse et leurs personnalités s’affrontent.Alceste, Célimène, Al, Célie : deux langues qui se croisent … Deux duos ou un quatuor ? »Un spectacle pour tous les publics !Texte de Molière / Dialogues additionnels de Florence Limon et Stephan HersoenMis en scène et avec : Florence Limon et Stephan HersoenAvec le regard de Camille BoulléDurée : 1h15

Tarif : 24.20 – 24.20 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 75