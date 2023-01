Le Misanthrope 100 ECS Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Le Misanthrope 100 ECS, 9 janvier 2023, Paris. Le lundi 06 février 2023

de 20h00 à 21h50

Le lundi 30 janvier 2023

de 20h00 à 21h50

Le lundi 23 janvier 2023

de 20h00 à 21h50

. payant TARIFS Plein: 14€ Réduit (demandeur d’emploi; +65ans; Pass culture 12ème; groupe à partir de 10): 12€ Adhérent du 100ecs et -25 ans: 10€ Célimène a vingt ans, nous dit Molière. C’est bien beau. Mais que se passerait-il si elle avait passé la cinquantaine, si elle était au-delà de cette sorte de date de péremption fatidique appelée ménopause ? Que se passerait-il si tous les personnages de cette histoire avaient pris de l’âge ?

Leur désir se serait-il émoussé ? Les enjeux de pouvoir seraient-ils adoucis, gommés ?

Le comique de certaines situations tournerait-il à la mélancolie, ou au pathétique ? Avec quelle force le texte de Molière se ferait-il entendre alors ? C’est ce que nous allons expérimenter avec ce Misanthrope d’âge mûr, comme un aperçu de la condition humaine. 100 ECS 100 rue de Charenton 75012 Paris Contact : https://100ecs.fr/le-misanthrope/ 0146288094 accueil@100ecs.paris https://www.billetweb.fr/shop.php?event=le-misanthrope6&popup=1

