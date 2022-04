Le Miroir de Jésus Chapelle de l’Immaculée de Nantes, 26 avril 2022, Nantes.

Le Miroir de Jésus

Chapelle de l’Immaculée de Nantes, le mardi 26 avril à 20:30

André Caplet compose en 1923 son sublime oratorio intitulé Le Miroir de Jésus. L’oeuvre est unique et d’une grande beauté qui se révèle autant par la poésie retraçant la vie de la Vierge que par l’écriture et une distribution vocale et instrumentale chatoyante. L’ensemble Utopik composé pour l’occasion d’un quatuor à cordes, d’une harpe et d’un orgue retrouve les chanteuses de Macadam Ensemble et la mezzo-soprano Sarah Breton pour ce chef-d’oeuvre de la musique sacrée du 20ème siècle. Claude Debussy, ami d’André Caplet, s’inscrit également dans ce concert par l’intercession de ses Danses sacrées, danses profanes pour un concert intime aux couleurs impressionnistes.

20 et 15 euros

André Caplet, Claude Debussy

Chapelle de l’Immaculée de Nantes rue Malherbe Nantes Cathédrale Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T22:00:00