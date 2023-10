Avec vents et marées Le Miramar Saint-Germain-sur-Ay-Plage Catégories d’Évènement: Manche

Saint-Germain-sur-Ay-Plage Avec vents et marées Le Miramar Saint-Germain-sur-Ay-Plage, 22 octobre 2023, Saint-Germain-sur-Ay-Plage. Avec vents et marées 22 – 28 octobre Le Miramar 535 € Cerf-volant : 2 séances d’1 h 30, pilotage de cerfs-volants de toutes tailles et chorégraphies.

Char à voile : 2 séances d’1 h 30 encadrées par un animateur spécialisé, sensations de glisse assurées ! Activité soumise aux conditions météo.

Ateliers autour du vent : fabrication d’objets volants ou flottants en fonction du projet d’animation de l’équipe.

Ateliers autour des énergies renouvelables.

Course d’orientation, atelier de communication (blog).

Découverte de l’estran : pêche à pied, laisse de mer.

Autres activités : grands jeux extérieurs, activités manuelles, veillées… Le Miramar 33 rue de champagne 50430 SAINT GERMAIN SUR AY Saint-Germain-sur-Ay-Plage 50430 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « vacances-pour-tous@laliguenormandie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.06.11.11 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T16:00:00+02:00 – 2023-10-22T23:59:00+02:00

2023-10-28T00:00:00+02:00 – 2023-10-28T12:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Manche, Saint-Germain-sur-Ay-Plage Autres Lieu Le Miramar Adresse 33 rue de champagne 50430 SAINT GERMAIN SUR AY Ville Saint-Germain-sur-Ay-Plage Departement Manche Age min 7 Age max 13 Lieu Ville Le Miramar Saint-Germain-sur-Ay-Plage latitude longitude 49.227429;-1.644039

Le Miramar Saint-Germain-sur-Ay-Plage Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-germain-sur-ay-plage/