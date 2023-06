En selle moussaillon Le Miramar Saint-Germain-sur-Ay-Plage, 31 juillet 2023, Saint-Germain-sur-Ay-Plage.

4 séances d’1h sous forme de cours et reprise en manège

Pour tous :

1 séance de char à voile et 1 séance de pilotage de cerf-volant sportif (en fonction des conditions météorologiques).

Découverte de l’estran (pêche à pied, mise en place d’un aquarium, laisse de mer)

Ateliers autour du vent : fabrication d’objets volants ou flottants en fonction du projet d’animation de l’équipe.

Ateliers autour des énergies renouvelables

Course d’orientation, atelier de communication (radio, blog)

Notre équipe d’encadrement proposera bien sûr des baignades (sous l’oeil attentif de notre surveillant de baignades) à la plage, mais aussi de nombreux jeux, balades et, les fameuses veillées sans lesquelles un centre de vacances n’est pas totalement réussi !…

Le Miramar 33 rue de champagne 50430 SAINT GERMAIN SUR AY Saint-Germain-sur-Ay-Plage 50430 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « vacances-pour-tous@laliguenormandie.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.31.06.11.11 »}]

