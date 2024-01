SORTIE NATURE, LA BAIE AU FIL DES SAISONS – FÉVRIER Le Mirador Champagné-les-Marais, samedi 24 février 2024.

Champagné-les-Marais Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:00:00

fin : 2024-02-24 16:30:00

Parce qu’il est toujours plus intéressant de découvrir la nature de l’intérieur…

A l’occasion des Journées mondiales des zones humides, venez admirer une des plus belles vues au cœur de la baie de l’Aiguillon et comprendre en quoi ces zones humides sont sources de bien-être humain. Cette vue se mérite car il faudra d’abord faire une bonne marche à travers le pré salé, mais qui vous emmènera au plus près des oiseaux hivernants, sur la vasière.

Attention : pour les bons marcheurs – Bottes obligatoires et vêtements chauds – Gratuit – Réservation auprès de l’Office de tourisme Sud Vendée Littoral : 02 51 56 37 37

Le Mirador

Champagné-les-Marais 85450 Vendée Pays de la Loire



