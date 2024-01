DANIEL GUICHARD LE MINOTAURE Vendome, 10 mars 2024, Vendome.

Daniel Guichard revient sur scène. L’occasion pour le chanteur d’interpréter ses plus grands succès qui donnent à la variété ses lettres de noblesse : La tendresse, Le Gitan, Faut pas pleurer comme ça, l’éternel Mon vieux, tout en laissant la part belle aux reprises et inédits. Plus d’un demi-siècle, qu’il chante des textes qui lui plaisent et rendent heureux le public, ce n’est pas si mal non ?Oui, Daniel Guichard ne nous quitte plus ! En 2023 et 2024, il y aura des spectacles et de nombreux endroits où je viendrai chanter, où je viendrai refaire en mieux ce qui nous a réunis dans toutes ces salles magiques… Alors si ça vous dit, on pourrait recommencer ce qui nous a plutôt bien réussi les autres fois. Moi je ferai le Chanteur, et vous, vous seriez mes complices en faisant le Public… À bientôt.

Tarif : 51.00 – 56.00 euros.

Début : 2024-03-10 à 16:00

LE MINOTAURE 8 RUE CESAR DE VENDOME 41100 Vendome 41