Vendôme MUSIC-HALL FOLIE 2 LE MINOTAURE Vendome, 28 janvier 2024, Vendome. Un grand spectacle de variétés et music-hall avec les transformistes du cabaret Madame Sans Gêne , le célèbre ventriloque du Moulin Rouge Marc Métral et Jeane Manson qui interprétera tous ses succès.

Tarif : 42.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 16:00
Réservez votre billet ici
LE MINOTAURE
8 RUE CESAR DE VENDOME
41100 Vendome

