Conference du DR GOMAS Le Minotaure, 20 janvier 2023, Vendôme. Conference du DR GOMAS Vendredi 20 janvier, 20h00 Le Minotaure

libre

Debat sur la fin de vie, l’éclairage d’un spécialiste des soins palliatifs Le Minotaure 41100 Vendome Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Mort programmée en 2023 : que devient la dignité ?

« Pour ne plus confondre : soins palliatifs, euthanasie, suicide assisté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T20:00:00+01:00

2023-01-20T22:30:00+01:00

