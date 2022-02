« Le ministère des contes publics » : rencontre avec Sandra Lucbert Médiathèque Violette Leduc, 26 mars 2022, Paris.

Le ministère des contes publics, Verdier, 2021. Après un travail d’investigation engagé dans _Personne ne sort les fusils_ (Seuil, 2020), – un livre écrit autour du procès France-Telecom (Mai à Juillet 2019), où elle y dénonçait – et y décryptait au scalpel – « le langage du capitalisme néolibérale » (« Parlons-nous la même langue ? »), **Sandra Lucbert**, écrivaine, normalienne et agrégée de lettre, se propose, dans son dernier ouvrage _Le ministère des contes publics_ (Verdier, 2021), de « réfléchir par la littérature » et « depuis la littérature », aux conséquences de « l’emprise de la dette public sur nos vies » ; avec en filigrane la question du « démantèlement délibéré des services publics », et de la langue » technocratique et néolibérale », qui permet de le justifier, et qui ressemble à ces contes, que l’on raconte parfois aux enfants,- et aussi aux adultes – pour mieux les endormir. D’une plume virtuose, implacable, souvent féroce, et en s’appuyant sur de nombreux exemples, l’écrivaine nous invite, à la façon de Lewis Carroll, – ou de Sigmund Freud -, à une « traversée du miroir ». Elle y démonte avec méthode, mais sans cacher sa colère, « la formation de discours automatiques sur la dette publique », et « l’histoire d’un enlisement grammatical ». Car son projet est bien ici de « penser le capitalisme comme une langue », et d’utiliser « les outils de la littérature », – mais aussi ceux de la philosophie, de la psychanalyse, de la linguistique – « pour le contrer » : « Ce livre, écrit-elle, est un essai de traduction – ou d’interprétation des rêves. Ma participation à l’effort de réveil. »

