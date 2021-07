Sainte-Foy-l'Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Rhône, Sainte-Foy-l'Argentière Le Mini Train des Monts du Lyonnais Sainte-Foy-l’Argentière Sainte-Foy-l'Argentière Catégories d’évènement: Rhône

Sainte-Foy-l'Argentière

Le Mini Train des Monts du Lyonnais Sainte-Foy-l’Argentière, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Sainte-Foy-l'Argentière. Le Mini Train des Monts du Lyonnais 2021-07-14 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-14 18:00:00 18:00:00

Sainte-Foy-l’Argentière Rhône Sainte-Foy-l’Argentière EUR Le Mini Train se met aux couleurs de la Fête Nationale et vous invite à voyager sur des trains de jardins tractés par des locomotives électrique, thermique et même à vapeur vive ! +33 6 72 81 16 41 http://minitrain.ml.free.fr/ dernière mise à jour : 2021-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Sainte-Foy-l'Argentière Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Foy-l'Argentière Adresse Ville Sainte-Foy-l'Argentière lieuville 45.70965#4.46727