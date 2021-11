Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme, Somme Le Mini Golf Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Le Mini Golf Saint-Valery-sur-Somme, 27 novembre 2021, Saint-Valery-sur-Somme. Le Mini Golf Saint-Valery-sur-Somme

2021-11-27 – 2021-11-27

Saint-Valery-sur-Somme Somme Ambiance sport d’hiver.

Ouverture des pistes avec télécabines, marshmallows, vin chaud, bière de Noel, D.J, raclette et tempête de neige. Ambiance sport d’hiver.

Ouverture des pistes avec télécabines, marshmallows, vin chaud, bière de Noel, D.J, raclette et tempête de neige. +33 3 22 60 80 43 Ambiance sport d’hiver.

Ouverture des pistes avec télécabines, marshmallows, vin chaud, bière de Noel, D.J, raclette et tempête de neige. pixabay

Saint-Valery-sur-Somme

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme, Somme Autres Lieu Saint-Valery-sur-Somme Adresse Ville Saint-Valery-sur-Somme lieuville Saint-Valery-sur-Somme