Le Mini Festival du Bocal Saint-Macaire, 19 octobre 2022, Saint-Macaire.

Le Mini Festival du Bocal

2022-10-19 – 2022-10-19

EUR L’Association La Bulle organise une journée gratuite autour des conserves : le mini Festival du Bocal ! Ce sera la première édition en Sud-Gironde.

Le principe est simple : tu amènes tes bocaux, tes tomates, tes fruits (si tu peux), on cuisine tous ensemble et tu repars avec tes conserves.

Et si tu arrives les mains vides, pas de soucis : on aura quelques bocaux à prix libre pour dépanner !

Au programme :

– ateliers de cocuisine : sauce tomate, compotes et sirops maison

– partage d’astuces de conservation

– dîner auberge espagnole

