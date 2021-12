Le mini croc’heures d’histoires à la rencontre des animaux Médiathèque le Passe Muraille, 19 janvier 2022, Saint-Julien-de-Concelles.

Le mini croc’heures d’histoires à la rencontre des animaux

Médiathèque le Passe Muraille, le mercredi 19 janvier 2022 à 10:00

Deux séances : 10H et 10H45 Le défilé des animaux rigolos ! ils vivent chez nous ou dans la jungle et ils nous font bien rire ! Ils savent chanter, danser et surtout s’amuser, viens vite les rencontrer… Histoires, comptines et jeux de doigts. Les livres c’est bon pour tous les bébés. Les comptines enchantent, les images stimulent et ce moment privilégié se partage entre parents, grands-parents, assistantes maternelles. « Il n’est jamais trop tôt pour éveiller les enfants au monde des livres ». Pour les 0-3 ans

2 seances une à 10h , l’autre à 10h45 – Réservations conseillées, gratuit

Histoires, comptines et jeux de doigts

Médiathèque le Passe Muraille Saint-Julien de Concelles – 5 rue des Heurthauds Saint-Julien-de-Concelles Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T10:00:00 2022-01-19T11:00:00