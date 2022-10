Le minéral, le végétal

Le minéral, le végétal, 22 novembre 2022, . Le minéral, le végétal



2022-11-22 – 2022-12-18 « Traduire par la peinture, le dessin, la gravure, les formes, les couleurs, les matières générées par la nature est devenu, au cours du temps, ma préoccupation essentielle. Le Pays pagan, peuplé pas ses géants granitiques, soumis en permanence aux assauts du temps, m’inspire. Tout particulièrement la pareidolie, qui les nomme, m’a ouvert tout un univers onirique, qui a stimulé mon imaginaire pictural. L’espace végétal des paysages agrestes est également, pour moi, une source inépuisable d’inspiration. Je citerai Paul Gauguin : « Ne copiez pas trop d’après nature, mais rêvez devant elle. » La sensualité de la peinture à l’huile et ses possibilités d’évolution picturale m’ont passionnée. La découverte de la gravure et de ses multiples techniques m’a ouvert d’autres champs d’investigations plastiques. J’espère que votre parcours à travers la présentation de mes réalisations vous donnera l’envie d’explorer ces univers. C’est la nature du regard que chacun d’entre nous porte aux choses qui détermine l’identité de celles-ci, pour un instant, pour toujours. » Brigitte Le Rest dernière mise à jour : 2022-10-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville