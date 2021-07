Orléans Maison des Arts et de la Musique - MAM Loiret, Orléans LE MIM’S ART MAGIQUE Maison des Arts et de la Musique – MAM Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Maison des Arts et de la Musique – MAM, le vendredi 17 septembre à 20:00

Un beau matin, un mime se promène dans la nature, il y découvre des tas de petites choses magiques. Et se dit, et si j’apprenais à devenir magicien ? n’étant pas bien habile dans cet art, mais pouvant me faire aider par une petite lumière blanche qui me soufflera comment faire, j’ai décidé de me mettre au défi de devenir un instant acteur magicien avec l’aide du public. Mise scène Ce spectacle à pour but de refaire découvrir l’art du mime avec l’aide d’autres arts (le clown et la magie), pour refaire découvrir que cet art est partout. L’utilisation de notre gestuel est essentiel à la compréhension de notre quotidien. Les petits comme les grands si retrouveront. La mise en scène est ludique car beaucoup d’échange interactif avec le public, l’artiste l’a voulu ainsi. Les numéros sont construits comme cela en unissons Un beau matin, un mime se promène dans la nature, il y découvre des tas de petites choses magiques Maison des Arts et de la Musique – MAM Cours Victor Hugo 45100 ORLEANS Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T22:00:00

