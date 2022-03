Le mime Malou et Stéphane Antoine Thiviers Thiviers Catégories d’évènement: Dordogne

Le mime Malou et Stéphane Antoine Le Chat Pline 47 rue Lamy Thiviers

2022-04-09

Thiviers Dordogne EUR 10 Sortie de résidence pour le Mime Malou et Stéphane Antoine qui nous offrent un nouveau spectacle mêlant mime et marionnettes +33 6 17 55 80 44 http://www.mime-malou.fr/Site_Malou/Stage.html

