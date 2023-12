STARMANIA LE MILLESIUM Epernay Catégories d’Évènement: Épernay

Marne STARMANIA LE MILLESIUM Epernay, 22 novembre 2024, Epernay. STARMANIAL’OPERA ROCK DE MICHEL BERGER ET LUC PLAMONDON

Tarif : 29.00 – 113.00 euros.

Début : 2024-11-22 à 20:00 Réservez votre billet ici LE MILLESIUM AVENUE DU GENERAL MARGUERITTE 51200 Epernay Marne Détails Catégories d’Évènement: Épernay, Marne Autres Code postal 51200 Lieu LE MILLESIUM Adresse AVENUE DU GENERAL MARGUERITTE Ville Epernay Departement Marne Lieu Ville LE MILLESIUM Epernay Latitude 49.025957 Longitude 3.957951 latitude longitude 49.025957;3.957951

LE MILLESIUM Epernay Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/epernay/