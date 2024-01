STARS 80 – ENCORE ! LE MILLESIUM Epernay, samedi 23 mars 2024.

STARS 80 : ENCORE !NOUVEAU SPECTACLE 2022- 2023Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs sera de retour en tournée dès février 2023 avec un nouveau show exceptionnel !Venez danser, chanter et vivre une nuit de folie avec les chanteurs emblématiques de STARS 80. Retrouvez en live les stars qui ont fait le succès de ces dernières éditions accompagnés de quelques nouveaux : Emile & Images, Jean-Pierre Mader, Sabrina, Patrick Hernandez, Vivien Savage, Zouk Machine, Phil Barney, William de Début de Soirée, Joniece Jamison et d’autres surprises !L’occasion de revivre leurs tubes de la décennie, soutenus par leurs musiciens, mais aussi de danser et chanter sur des séquences qui rendront hommage aux titres légendaires des idoles des années 80.On en veut encore !

Tarif : 46.00 – 74.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE MILLESIUM AVENUE DU GENERAL MARGUERITTE 51200 Epernay 51