LES 10 COMMANDEMENTS LE MILLESIUM Epernay, 9 mars 2024, Epernay.

Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer »arrive sur scène en 2024 dans une nouvelle version et pour une exceptionnelle tournée en France .Mise en scène et chorégraphies inédites, nouveau casting, l’histoire de Moïse à qui Dieu a transmis les tables de la loi est interprétée dans une version résolument moderne.Avec les grandes chansons originales, réarrangées par Pascal Obispo et des titres inédits, Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer , l’événement musical de 2024.

Tarif : 25.00 – 89.00 euros.

Début : 2024-03-09 à 20:30

LE MILLESIUM AVENUE DU GENERAL MARGUERITTE 51200 Epernay 51