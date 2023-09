Afterwork d’octobre Le Millésime Étoile-sur-Rhône Catégories d’Évènement: Drôme

Étoile-sur-Rhône Afterwork d’octobre Le Millésime Étoile-sur-Rhône, 5 octobre 2023, Étoile-sur-Rhône. Afterwork d’octobre Jeudi 5 octobre, 19h00 Le Millésime Participation libre Venez découvrir l’association 60 000 Rebonds :

Accompagner les entrepreneurs post-liquidation

Depuis 2012, l’association accompagne les entrepreneurs ayant perdu leur entreprise. Entre problèmes financiers, sentiment d’isolement, stigmatisation sociale et difficulté à reprendre confiance en soi, il n’est pas évident de rebondir dans ces conditions. La communauté des bénévoles de 60 000 rebonds s’est donné pour mission d’aider ces entrepreneurs à se reconstruire personnellement et à rebondir vers un autre projet professionnel par le biais d’un accompagnement gratuit d’une durée de 2 ans maximum.

Vous pouvez décider d’y participer au dernier moment car aucune inscription requise. Le Millésime 1130 route des Basseaux 26800 Etoile-sur-Rhône Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Drôme, Étoile-sur-Rhône Autres Lieu Le Millésime Adresse 1130 route des Basseaux 26800 Etoile-sur-Rhône Ville Étoile-sur-Rhône Departement Drôme

