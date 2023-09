AMBONDRONA à Savigny Le Temple (77) Le Millénaire Savigny-le-Temple, 30 septembre 2023, Savigny-le-Temple.

AmbondronA – Europe 2023tour live

AmbondronA, est un groupe originaire de Madagascar, créé au début des années 2000.

Les cinq membres : Beranto (Guitare solo), Kix (Guitare rythmique/acoustique, chant), Blanc (Batterie), Honty (Guitare basse) et Ranto (synthés) allient parfaitement leurs différentes cultures musicales ainsi que leurs personnalités, pour faire de «AmbondonA» ce qu’il est aujourd’hui. Connu pour ses compositions pop, rock et avec la touche personnelle de chaque membre, les créations du groupe ont touché plusieurs générations depuis des décennies. Durant ces années, AmbondronA a fait carton plein à chacune de ses apparitions, dont les plus mémorables sont celles faites au Coliseum d’Antsonjombe, lieu mythique et plus grande scène d’Antananarivo.

Le succès du groupe AmbondronA réside dans sa capacité à toucher plusieurs catégories de personnes, de tous âges et de tous horizons. Abordant des sujets de la vie quotidienne, les chansons du groupe sont sur toutes les lèvres à tout moment de la vie. Allant des moments de joies, à ceux les plus sombres. Joie de vivre, peine, encouragement, tout est divinement interprété par les cinq compères. Si bien que le groupe est aujourd’hui connu dans toute l’Île, et également sur la scène internationale.

En témoignent les nombreuses tournées faites dans les différentes régions de Madagascar et même au-delà des frontières de la Grande Île, dont en France, aux Usa, au Canada en Afrique du Sud, ainsi que dans les Îles voisines de Madagascar. AmbondronA est monté une première fois sur la scène de La Cigale pour la célébration des 10 ans du groupe en 2012. En 2022, il a réinvesti cette même scène pour marquer ses 20 ans au mois de juillet. Une manière de marquer dignement cette seconde décennie et l’histoire ne s’arrête pas là.

Comme le dit si bien leur titre « Tohizo ihany », AmbondronA continue à tracer son chemin avec de nombreux projets en perspectives…

Texte : ambondrona.fr

Le Millénaire 8 place du 19 mars 77176 Savigny le Temple Savigny-le-Temple 77176 Seine-et-Marne Île-de-France

MADAGASCAR POP