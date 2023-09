Repair Café de Puiseux – Edition #15 14/10/23 Le Mille Club – Complexe André Malraux Puiseux-en-France, 14 octobre 2023, Puiseux-en-France.

Repair Café de Puiseux – Edition #15 14/10/23 14 et 21 octobre Le Mille Club – Complexe André Malraux

A l’occasion des Journées Nationales de la Réparation le Repair Café de Puisieux regroupera des bénévoles (ou Repair’Acteurs ) pour proposer :

– Des services de dépannages et de réparations d’objets domestiques tels que petit électroménager, appareils numériques , audio / vidéo, ordinateurs et périphériques, smartphone, electro-portatifs, cycles et travaux de couture .

– Des interventions gratuites pour donner une seconde vie aux objets du quotidien, de ne plus jeter inutilement et mieux respecter notre environnement .

Le Repair Café de Puisieux se veut aussi un lieu d’échanges et de convivialité où les plus anciens de nos experts dépanneurs mettent à profit leur savoir-faire à destination des plus jeunes, tous passionnés de nouvelles technologies.

Le Mille Club – Complexe André Malraux 95380 Puiseux-en-France Puiseux-en-France 95380 Val-d’Oise Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

RC Puiseux