Paris Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles île de France, Paris Le milieu de l’horizon de Delphine Lehericey Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le milieu de l’horizon de Delphine Lehericey Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 20h30 à 22h

payant

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! En avant-première LE MILIEU DE L’HORIZON de Delphine Lehericey, en sa présence (2019 – Suisse/Belgique – 1h32) Avec Laetitia Casta, Luc Bruchez, Clémence Poésy, Patrick Descamps. Meilleur film et Meilleur scénario aux Prix du Cinéma suisse 2020. La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l’enfance. La nature se désagrège, les sentiments s’exacerbent, le noyau familial éclate : tout craque et se fissure jusqu’à ce que l’impensable arrive. Les orages tant espérés balaieront une campagne épuisée et emporteront un monde avec eux. Événements -> Festival / Cycle Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix Paris 75004

11 : Rambuteau (227m) 4 : Étienne Marcel (315m)

Contact :Centre Wallonie-Bruxelles 0153019696 info@cwb.fr https://www.cwb.fr/ https://www.facebook.com/CentreWallonieBruxellesParis/ 0153019696 reservation@cwb.fr Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Ados;Cinéma;En famille

Date complète :

2021-09-24T20:30:00+02:00_2021-09-24T22:00:00+02:00

DR

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles Paris