Bouches-du-Rhne EUR 12 12 Après la Deuxième Guerre mondiale, le centre de la création artistique se déplace de l’Europe vers les États-Unis. La peinture et le dessin dominent alors dans un contexte de bouleversement des valeurs culturelles. Une place centrale est faite à la subjectivité et à l’inconscient de l’artiste. La peinture abstraite, dans sa version américaine de l’Expressionnisme abstrait, domine alors toute la création artistique, à tel point qu’il est même difficile à nombre d’artistes français de trouver des galeries parisiennes qui acceptent d’exposer autre chose que de l’art abstrait. Dans ce contexte, divers mouvements émergent en France et Europe, comme l’Abstraction lyrique, l’Art brut, ou Cobra et des personnalités de premier plan comme Francis Bacon Conférences autour de l’exposition Yves Klein proposée par Laurent Genest dans l’Auditorium de l’Hôtel de Caumont Hôtel de Caumont – Centre d’Art 3 Rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence

