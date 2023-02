LE MIKVÉ, UN JOYAU PRÉSERVÉ Montpellier OT MONTPELLIER Catégories d’Évènement: Hérault

Hérault EUR 5 Le mikvé médiéval de Montpellier, bain rituel juif de purification du XIIIe siècle est le témoin de l’importance de la communauté juive qui a joué un rôle majeur dans le développement et le rayonnement de Montpellier. Situé au coeur de ce qui fut le quartier juif ouvert, le mikvé compte parmi les plus anciens et les mieux conservés d’Europe.

Il est alimenté par une nappe d’eau souterraine constamment renouvelée ; l’eau sort d’un orifice (ou gargouille) qui symbolise son passage. Départ toutes les 30 minutes pendant 3h

Départ toutes les 30 minutes pendant 3h

RDV au Mikvé, 1 rue de la Barralerie

