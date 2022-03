LE MIKVE UN JOYAU PRESERVÉ Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

LE MIKVE UN JOYAU PRESERVÉ

2022-05-04

Montpellier

Revivez l'essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s'est forgé au cours des siècles.

La visite inclut la découverte du mikvé (bain rituel juif). RDV au Mikvé, 1 rue de la Barralerie

Durée : 20 min

Masque facultatif

Créneaux de 10h à 13h

Groupe de 6 maximum par créneau

