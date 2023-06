Chants et danses de Savoie Le Mikado Cinéma Novel Annecy Annecy Catégories d’Évènement: Annecy

Haute-Savoie Chants et danses de Savoie Le Mikado Cinéma Novel Annecy, 16 septembre 2023, Annecy. Chants et danses de Savoie Samedi 16 septembre, 10h30 Le Mikado Cinéma Novel Entrée libre Venez à la rencontre des Savoyards du 19e siècle et de leurs traditions. Chants, danses, musique et costume de Savoie avec l’Echo de nos Montagnes, groupe folklorique d’Annecy. Le Mikado Cinéma Novel 2 place de l’Annapurna 74000 Annecy Annecy 74000 Annecy Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 57 56 55 http://www.lemikado.org le Cinéma Le Mikado est une salle classée Art et Essai labellisée « Jeune Public » et « Patrimoine et Répertoire ».

