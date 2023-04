Rencontre avec un apiculteur Le Miel de Birountarère Montfort-en-Chalosse Catégories d’Évènement: Landes

Montfort-en-Chalosse

Rencontre avec un apiculteur Le Miel de Birountarère, 13 juillet 2023, Montfort-en-Chalosse . Montfort-en-Chalosse ,Landes , Rencontre avec un apiculteur EUR 930 route de Pontonx Le Miel de Birountarère Montfort-en-Chalosse Landes Le Miel de Birountarère 930 route de Pontonx

2023-07-13 15:00:00 – 2023-07-13 17:00:00

Le Miel de Birountarère 930 route de Pontonx

Montfort-en-Chalosse

Landes . EUR 0 0 Un homme passionné vous dévoile tous les secrets des abeilles. Michel Brettes, chalossais de pure souche, aura plaisir à vous transporter dans le monde des abeilles. Il vous invite à découvrir les ruches, tout le matériel nécessaire à la récolte du miel. A l’issue de la visite il vous offrira une petite dégustation. Michel Brettes aura plaisir à vous transporter dans le monde des abeilles. Vous découvrirez les ruches et le matériel pour la récolte. Dégustation offerte. +33 5 58 98 58 50 OT Terres de Chalosse Michel Brettes

Le Miel de Birountarère 930 route de Pontonx Montfort-en-Chalosse

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Landes, Montfort-en-Chalosse Autres Lieu Montfort-en-Chalosse Adresse Montfort-en-Chalosse Landes Le Miel de Birountarère 930 route de Pontonx Ville Montfort-en-Chalosse Departement Landes Tarif EUR Lieu Ville Le Miel de Birountarère 930 route de Pontonx Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Montfort-en-Chalosse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montfort-en-chalosse /

Rencontre avec un apiculteur Le Miel de Birountarère 2023-07-13 was last modified: by Rencontre avec un apiculteur Le Miel de Birountarère Montfort-en-Chalosse 13 juillet 2023 930 route de Pontonx Le Miel de Birountarère Montfort-en-Chalosse Landes Landes Le Miel de Birountarère Montfort-en-Chalosse

Montfort-en-Chalosse Landes