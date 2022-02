Le miel : comment font les abeilles ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vous en raffolez sur les tartines ? Il remplace le sucre dans vos gâteaux ou vos yaourts ? Le miel aux multiples saveurs, textures et toutes ses déclinaisons de couleurs, ne cesse de nous faire saliver. Rencontre avec un biologiste et une apicultrice

Entrée dans la limite des places disponibles. réservation conseillée.

Venez découvrir en famille, comment les abeilles fabriquent le miel, à partir de quelles plantes et quels sont les autres produits de la ruche que nous consommons aujourd’hui. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-06-01T14:30:00 2022-06-01T16:30:00

