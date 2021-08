Faugères Faugères Faugères, Hérault “LE MIDI ROUGE” BALADE ITINÉRANTE Faugères Faugères Catégories d’évènement: Faugères

Balade itinérante… Dans le vignoble faugérois est inscrite l'histoire du vin. La production intensive de la plaine languedocienne, amorcée dans la première moitié du XIXè siècle, a donné lieu à des périodes de grande prospérité ponctuées de graves crises économiques. Fruit du mouvement social du début du XXè siècle, les caves coopératives constituent aujourd'hui encore un patrimoine emblématique, un témoignage fort. Sillonnant le vignoble en voiture et à pied avec Ronan votre guide, vous allez découvrir l'histoire viticole, des édifices remarquables et un terroir qui est aujourd'hui synonyme de qualité… Rendez-vous sur le parking de la station service de Faugères. Durée : 2h30. Circuit de Faugères à Autignac, 17km, en voitures particulières. Peu de marche. Public adulte. Gratuit, nombre de places limité. Réservation obligatoire.

