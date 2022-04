le microfestoche de ça pulse à Puch’ Place de l’Eglise 80560 Puchevillers Puchevillers Catégories d’évènement: Puchevillers

Somme

le microfestoche de ça pulse à Puch'

Place de l'Eglise 80560 Puchevillers, le samedi 30 avril à 18:00

18h : Carole 19h30 : Dixie train 21h : la bande à Gaston (reprises de Nino Ferrer) exposition artistique de Dr Toff

Entrée libre

Festival de Puchevillers, concerts et exposition avec restauration et buvette sur place Place de l’Eglise 80560 Puchevillers Place de l’Eglise 80560 Puchevillers Puchevillers Somme

2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T23:00:00

