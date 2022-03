LE MEXIQUE DANS LES YEUX DE FEMMES CINÉASTES Instituto Cultural de México, 19 mars 2022, Paris.

LE MEXIQUE DANS LES YEUX DE FEMMES CINÉASTES

du samedi 19 mars au vendredi 25 mars à Instituto Cultural de México

Ce cycle de projections propose au public parisien de découvrir un ensemble de documentaires en version originale sous-titrée français ou anglais de la collection #MujeresEnElCineYlaTV, association engagée dans la promotion du travail réalisé par les femmes dans l’industrie cinématographique mexicaine, autour de diverses thématiques en lien avec la situation politique et sociale mexicaine : la vie des femmes afro-descendantes, les luttes environnementales et politiques et la question de la recherche des disparus. Ce cycle est conçu comme un dialogue entre le cinéma documentaire et les sciences sociales, entre des réalisatrices mexicaines et des chercheurs travaillant sur le Mexique depuis la France. Ce programme est coordonné par Hélène Combes, chercheuse au CNRS et Xóchitl Zepeda Blouin, coordinatrice, conservatrice et programmatrice de la XVIIe édition du Festival international de films de femmes dans le cinéma et la télévision. Avec la projection de six documentaires en présence de leur réalisatrice, chaque séance du cycle sera donc suivie d’une discussion avec des universitaires spécialistes des thématiques abordées. Samedi 19 mars 16h30 OUVERTURE DU CYCLE « Les femmes dans le cinéma documentaire au Mexique », par Xóchitl Zepeda Blouin et Hélène Combes. 17h LAS SUFRAGISTAS Réal. Ana Cruz/Mexique/2012/75 min. VOST Anglais Séance suivie d’un débat entre la réalisatrice et Hélène Combes, chercheuse au CNRS à Sciences Po Paris, spécialiste de la vie politique mexicaine. Lundi 21 mars, 17h LUPITA QUE RETIEMBLE LA TIERRA Dir. Mónica Wise Robles/Mexique-USA/2020/20 min. VOST Anglais Séance suivie d’un débat entre la réalisatrice et Aline Hémond, professeure d’anthropologie à l’Université de Picardie. Mardi 22 mars, 17h NEGRA Réal. Medhin Tewolde Serrano/Mexique/2020/72 min. VOSTF Séance suivie d’un débat entre la réalisatrice et Elisabeth Cunin, anthropologue et chercheuse à l’Institut de recherche pour le développement (IRD, Nice). Elle a travaillé sur les populations afro-descendantes dans les Caraïbes (Colombie, Mexique et Belize). Mercredi 23 mars, 16h30 FUE GOLPE Réal. María Fernanda Rada /Mexique-Bolivie/2021/111 min. VOST Anglais Séance suivie d’un débat entre la réalisatrice et Erica Guevara, maîtresse de conférences en communication à l’Université Paris 8 et membre du projet ANR VERELECT. Jeudi 24 mars, 17h ¿QUÉ LES PASÓ A LAS ABEJAS? Réal. Adriana Otero Puerto et Robin Canul Suárez/Mexique/2019/68 min. VOSTF Séance suivie d’un débat entre la réalisatrice et David Dumoulin-Kervan, chercheur à l’Institut des hautes études latino-américaines (IHEAL, Université Sorbonne-Nouvelle). Il travaille sur les mobilisations transnationales en faveur de la biodiversité au Mexique, au Costa Rica et au Brésil. Vendredi 25 mars, 16h30 VOLVERTE A VER Réal. Carolina Corral Paredes/Mexique/2020/92 VOST Anglais Séance suivie d’un débat entre la réalisatrice et Sabrina Melenotte, anthropologue et chercheuse à l’IRD. Plus d’infos sur la page [[https://www.facebook.com/MuestraMexicoParis](https://www.facebook.com/MuestraMexicoParis)](https://www.facebook.com/MuestraMexicoParis)

Entrée libre, dans la limite des places disponibles et sur présentation du pass vaccinal.

Du 19 au 25 mars 2022, le cinéma documentaire mexicain est à l’honneur à l’Institut culturel du Mexique.

Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris Paris



