Roubaix Exposition Clic Clac Jolie Maison Le Métropolitain Roubaix, 15 septembre 2023, Roubaix. Exposition Clic Clac Jolie Maison 15 et 16 septembre Le Métropolitain Anciennement Draperies Claude, ce lieu typique, à l’architecture des magasins de négoce textile d’antan, conserve son architecture d’époque, ses boiseries et son sol en carreaux, ainsi que des ciseaux sur sa porte d’entrée. Aujourd’hui, ces espaces – vitrine, rez-de-chaussée, coursives, sous-sol – sont de formidables lieux d’accueil pour la création contemporaine et de convivialité. Le Métropolitain 121 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Métro ligne 2, arrêt Gare Jean Lebas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T08:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:00:00+02:00

