Paysages du temps – Anne Locmant 2 décembre 2022 – 28 février 2023 Le Métropolitain

Le métropolitain accueille sur ses cimaises les créations d'Anne Locmant, artiste militante, éco-responsable, dont la démarche tout en conscience et en sensibilité s'épanouit entre art et design.

03 20 70 47 04 La pratique artistique d’Anne Locmant fondée sur une démarche écologique, fait exclusivement appel à des matières premières (papier, bois, métaux) et objets récupérés. Le papier est sa matière première de prédilection. Elle transforme ses trésors multicolores en papier artisanal, le fabriquant elle-même pour de nouvelles créations, supports à calligraphie, constitution de livres d’artiste, sculpture mêlant papier, bois, métal.

Dans son geste de redonner existence esthétique, poétique, voir utilitaire, elle s’inspire des traces, visibles et invisibles, laissées par d’autres ou les aléas du temps. L’artiste nous invite par sa démarche à sortir du sombre, du sordide et à trouver dans ses œuvres et en soi la lumière et l’energie d’être au monde. > http://annelocmant-art.fr

