Roubaix Le Métropolitain Nord, Roubaix Le Métropolitain Le Métropolitain Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Le Métropolitain Le Métropolitain, 3 décembre 2021, Roubaix. Le Métropolitain

du vendredi 3 décembre au samedi 11 décembre à Le Métropolitain

Hervé Waguet, _Hopi, apache !_ (peinture)

Gratuit

brasserie Le Métropolitain 121 avenue Jean-Baptiste Lebas, Roubaix Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T08:30:00 2021-12-03T15:00:00;2021-12-03T17:30:00 2021-12-03T22:00:00;2021-12-04T08:30:00 2021-12-04T15:00:00;2021-12-04T18:00:00 2021-12-04T23:00:00;2021-12-11T08:30:00 2021-12-11T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Métropolitain Adresse 121 avenue Jean-Baptiste Lebas, Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Métropolitain Roubaix