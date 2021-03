Toulouse En ligne Toulouse Le Metronum x Octopus : Atelier en visioconférence – Construire l’identité visuelle d’un projet musical En ligne Toulouse Catégorie d’évènement: Toulouse

le mardi 23 mars à 14:00

Atelier en visioconférence : Construire l’identité visuelle d’un projet musical animé par [Romain Barbot](http://www.iamsailor.com/)

———————————————————————————————————————————— Le Metronum et [Octopus, Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie](https://federation-octopus.org/) mettent en place un nouveau cycle, tous les mois, de rencontre pro à destination des professionnel.le.s, porteur.euse.s de projets des musiques actuelles. Cet atelier en visioconférence a pour objectif de vous éclairer sur les impératifs et les choix qui président à la définition d’une identité graphique taillée pour votre projet. _Modus operandi et écueils._ Un atelier en direction des musicien·ne·s et porteur·euse·s de projets musiques actuelles, animé par Romain Barbot (musicien, graphiste, label manager). — Inscription gratuite & obligatoire : [[http://bit.ly/2OJHcZ6](http://bit.ly/2OJHcZ6)](http://bit.ly/2OJHcZ6) Atelier en visioconférence.

Inscription gratuite & obligatoire : http://bit.ly/2OJHcZ6

2021-03-23T14:00:00 2021-03-23T16:00:00

