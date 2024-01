WAREND LE METRONUM Toulouse, samedi 4 mai 2024.

Rappeur Toulousain né à Créteil (94), baigne depuis toujours dans le milieu artistique. Il fait ses premiers pas dans le rap dès l’âge de 16 ans. C’est aussi et avant tout un passionné de vidéo. Ses connaissances lui permettent de mettre en scène et de réaliser ses premiers clips.Transformé après une traversée de l’Atlantique sur un voilier, ce périple de 8 mois lui a permis de prendre beaucoup de recul sur sa vie et sa façon de créer sa musique. Après 3 EPs à son compteur (Kuro, Specimen et Mutation Hg), WarEnd ne cesse d’évoluer tant dans sa musique que dans ses textes.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:00

LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse 31