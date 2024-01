ZAOUI LE METRONUM Toulouse, 7 mars 2024, Toulouse.

La musique, c’est un besoin primaire chez moi. J’ai besoin d’écrire des chansons. Pourmon équilibre mental, la musique a été essentielle. Sans elle, il y a plein de choses que jen’aurais pas su affronter.”Exutoire. Et c’est encore euphémisme. Il suffit de s’entretenir quelques instants avecZaoui pour comprendre que chez lui, la musique est viscérale. Et il suffit d’écouter son premier album solo, Pulsations, pour deviner l’intensité des combats intérieurs chez l’ancien Thérapie Taxi. “Ce premier album est très important pour moi. J’ai rencontré plusieurs labels quand Thérapie Taxi s’est arrêté. Tous voulaient un premier album direct. J’ai dit non. Je voulais absolument d’abord faire un EP. Je ne me sentais pas prêt, j’avais peur, des doutes. Et un premier album, c’est un marqueur très fort dans une carrière et il ne faut pas te rater.”Zaoui ne veut rien galvauder. Il sort donc en juin 2022 l’EP “Mauvais Démons“ chez3ème Bureau et travaille trois années sur ce premier album qui se nomme donc “Pulsations”. Et ce pluriel n’est ici pas anecdotique. Ça gicle de partout. C’est aussi le titre de l’ultime chanson du disque et l’une des premières composées, à un moment où la vie de Zaoui n’était pas franchement un long fleuve tranquille. “C’était possiblement le moment le plus compliqué pour moi, le plus fatidique. J’avais perdu ma mère et mon groupe coup sur coup, je n’avais pas de label, j’étais dans une période de doute très intense, j’avais très mal en fait, c’est la chanson la plus personnelle de l’album. Là, je ne passe pas par quatre chemins, c’est moins imagé, c’est moi. Et il était logique finalement que l’album s’intitule ainsi…”

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:00

LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse 31