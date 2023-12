ORPHANED LAND LE METRONUM Toulouse Catégorie d’Évènement: Toulouse ORPHANED LAND LE METRONUM Toulouse, 26 janvier 2024, Toulouse. Orphaned Land est un groupe Israéliens de metal oriental. Pionniers dans le genre, le groupe a influencé nombre d’artistes dans l’univers metal qui aujourd’hui incluent des mélodies orientales dans leurs compositions. Avec leur message de paix entre les peuples, les cultures et les religions, Orphaned Land fera un passage en France pour 6 concerts exceptionnels dans le cadre de la tournée Motocultor Across Europe Tour 2024.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 19:00 Réservez votre billet ici LE METRONUM 2 Rond Point Mme de Mondonville 31200 Toulouse Détails Catégorie d’Évènement: Toulouse Autres Code postal 31200 Lieu LE METRONUM Adresse 2 Rond Point Mme de Mondonville Ville Toulouse Departement 31 Lieu Ville LE METRONUM Toulouse Latitude 43.641067 Longitude 1.450276 latitude longitude 43.641067;1.450276

