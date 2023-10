LEBANON HANOVER SOROR DOLOROSA LE METRONUM Toulouse, 6 décembre 2023, Toulouse.

LEBANON HANOVER SOROR DOLOROSA LE METRONUM a lieu à la date du 2023-12-06 à 20:00:00.

Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Concert dans le cadre de LA SETMANA SANTA 2023 – A Week of Goth Cult in France. Le Metronum, Toulouse> métro : Borderouge (Ligne B) . ?? LEBANON HANOVER (darkwave, GB/CH)Nouvelle annonce, et non des moindres, pour La Setmana Santa 2023 avec la présence officielle du projet formé à Sunderland en 2010, Lebanon Hanover. Oui, vous allez pouvoir retrouver sur scène les sons évocateurs et puissamment climatiques des disques studio parus depuis cette date sur le label grec Fabrika, par la volonté du binôme composé de Larissa Iceglass (chant, guitare) et William Maybelline (chant, basse, synthétiseurs) : Why Not Just Be Solo (2012), Tomb For Two (2013), Besides The Abyss (2015), Let Them Be Alien (2018) ou le plus récent Sci-Fi Sky (2020). Le binôme minimal wave / post-punk partagera en effet l’affiche du 6 décembre 2023 au Metronum avec Soror Dolorosa.?? SOROR DOLOROSA (goth rock, darkwave / FR-31).Depuis leurs tout débuts, il y a une vingtaine d’années, les Français Soror Dolorosa n’ont eu de cesse de raffiner un son élégant et inspiré du gothic rock des origines et des sons ténébreux des années 1980. De fil en aiguille, le groupe cathare est parvenu à une formulation des plus mélodique et émotionnelle, à la résonance actuelle, et dont l’énergie culmine en concert.Le dernier opus studio connu se nomme « Apollo », sorti en 2017 sur Prophecy.Mais un nouvel album est attendu pour 2023 ! Nous savons de source sûre que leur goth s’y réinventera encore : exit la batterie, place à la boîte à rythme et aux nappes synthétiques, basse et guitares en avant ! Un contexte prometteur en amont de l’apparition du chanteur Andy Julia et de ses sbires à La Setmana Santa 2023.

Réservez votre billet ici

LE METRONUM

2 Rond Point Mme de Mondonville Toulouse 31200

https://www.lebanonhanover.com/

https://www.youtube.com/channel/UCUM2Q6aQXYex5y36sBej0Ng

https://www.facebook.com/lebanonhanover

