Christine SALEM + SOFAZ à Toulouse (31) Samedi 3 juin, 20h00 Le Metronum concert gratuit

Soirée de la diversité dans le cadre du Mois des diversités culturelles organisé par la Mission égalité diversités et Toulouse diversités, Conseil toulousain des résidents étrangers de la Mairie de Toulouse.

La Soirée de la diversité aura lieu en deux temps !

Le premier à 18h, à l’Utopia Borderouge, pour la projection du documentaire « Maloya, l’esprit des femmes » réalisé par Séverine Nativel et Anne-Laure Lemancel. La séance sera suivie d’une rencontre avec les réalisatrices et la présence exceptionnelle de Christine Salem ! (Voir ICI)

Puis, à 20h, quelques pas à franchir pour rejoindre le Metronum et assister au concert gratuit de Christine Salem (en duo avec Jean-Didier Hoareau) et Sofaz !

——————————————————

Christine Salem

Si « les yeux sont le miroir de l’âme », ceux de Christine Salem ne mentent pas, racontant sans hésitation, son caractère comme son itinéraire. Aux percussions de son île, l’icône réunionnaise du maloya-blues emmêle les mélopées d’un violon virtuose. Sur ses pistes voyageuses, elle rend grâce à ses ancêtres et chante la paix. Sans compromis, avec une sensibilité à fleur de peau, l’artiste offre une poésie profonde et tumultueuse, puissante et douce, enracinée dans la terre de ses aïeux comme ouverte sur l’ailleurs. Sur son septième album Mersi (Blue Fanal/L’Autre Distribution, 2021) ou sur scène, Christine Salem navigue à l’instinct avec l’émotion, la sensibilité et l’engagement comme valeurs cardinales.

Sofaz

Avec Sofaz, le maloya se teinte d’électro et d’énergie brute. Ici, le dépaysement est garanti. La Réunion, le Burkina Faso, la France, le Maroc… Toutes les richesses de ces cultures et des époques semblent s’incarner et trouver leur place dans un élan de partage et de respect. Les danses berbères et le gnawa subliment les chants créoles. Une note de saxophone vient éclairer un tempo breakbeat. Quand un kayanm vient appuyer le rythme du djembé ou la finesse de la guitare mandingue. En témoigne leur tout dernier opus (Mèt Ansamb, 2023) enregistré en partie, en live, leur terrain d’expression favori.

–

–

2023-06-03T20:00:00+02:00 – 2023-06-03T23:00:00+02:00

