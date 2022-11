Bounce au Metronum Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Bounce au Metronum Dimanche 16 avril 2023, 16h00 Le Metronum

Un live en scène hypnotique, des balles rythmiques percussives, un live électronique. Une technologie mise au service de la musique et du cirque pour un moment atypique et surprenant ! Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Enivrant, énergique, surprenant et envoûtant vous ressortirez de BOUNCE avec le sourire et les pattes folles !

« BOUNCE » nous entraîne dans un voyage, musical, poétique et vivifiant par le biais du rapport singulier et créatif entre les balles rythmiques, l’homme métronome, la musique électronique et l’homme machine.

