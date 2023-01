HYPNO5E au Metronum Le Metronum, 12 avril 2023, Toulouse.

18€

Hypno5e, pionniers du metal cinématique, sont de retour avec leur 5ème album, A DISTANT DARK SOURCE. Noiser

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Opérant dans le no-mans-land fracturé où la mémoire rencontre l’imagination, la raison d’être d’Hypno5e est de fournir les bases de l’inconnu et de l’inimaginable. A DISTANT DARK SOURCE, composé et écrit par Emmanuel Jessua, est la deuxième partie d’un album diptyque ; chaque partie sera publiée séparément, en commençant par la deuxième. Au centre de l’histoire : la recherche et l’imagination de cette source fantomatique perdue et des âmes perdues qui vivent dans ce no-mans-land. Comme dans chaque disque d’Hypno5e, A DISTANT DARK SOURCE est un voyage. Un voyage intérieur vers les fantômes du passé. Il poursuit ces démons et ces souvenirs perdus qu’Hypno5e recherche depuis leur premier album DES DEUX L’UNE EST L’AUTRE, jusqu’à ALBA, et maintenant A DISTANT DARK SOURCE. Le voyage est devenu plus violent, plus cru, plus aride, mais aussi plus lyrique et poétique. Depuis ACID MIST TOMORROW, leur deuxième album en 2012, jusqu’à Shores Of The Abstract Line en 2016, et maintenant A Distant Dark Source, le groupe a fait de nombreuses tournées à travers le monde, plus de 400 concerts en première partie de groupes comme Gojira, Dillinger Escape Plan, Meshuggah, et a joué dans des festivals internationaux comme HellFest, Brutal Assault, Euroblast, Force Fest, Motocultor.



