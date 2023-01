Natalia Doco + Stéfi Celma + Aluminé Guerrero Le Metronum, 25 mars 2023, Toulouse.

15€

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Le Metronum présente le retour de l’artiste argentine Natalia Doco avec un tout nouvel album, la comédienne et musicienne Stéfi Celma (qu’on a adorée dans la série 10 pour cent !) et sa folk organique inventive teintée de bossa, et une invitation au voyage avec Aluminé Guerrero !

Natalia Doco

Autrice-compositrice interprète argentine installée en France depuis 4 ans, Natalia Doco revient plus chamanique que jamais avec « El Buen Gualicho ». Inspirée de ses racines sud-américaines, la sirène envoûtante plonge ses pieds nus dans la terre de ses ancêtres, convoque la lune et les esprits, et incarne l’antique puissance féminine de ses multiples voix.

Stéfi Celma

Avant de devenir comédienne, Stéfi Celma a toujours pratiqué la musique. C’est la rencontre à Kinshasa avec le réalisateur belgo-congolais Imani Assumani. Sur son 1er EP « En oblique », la folk organique côtoie le trip hop, la chanson française et les mélopées latines, la guitare sèche se marie à des rythmiques et des samples, les percussions de Kinshasa résonnent juste tandis que les textures sonores se cultivent aux claviers analogiques.

Aluminé Guerrero

Aluminé Guerrero est une chanteuse, compositrice et productrice argentine. De l’Amérique du Sud à l’Europe, sa musique itinérante anime les esprits des cafés les plus intimes, jusqu’aux centres culturels et aux festivals. Sur scène, elle s’amuse à voguer au gré des fusions entre l’électro et la musique traditionnelle. Un mélange audacieux et émouvant, nous invitant ainsi à un voyage mystique aux sonorités colorées et sincères.



