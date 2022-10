Yaniss Odua & Artikal band + première partie Le Metronum Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Yaniss Odua & Artikal band + première partie Le Metronum, 17 mars 2023, Toulouse. Yaniss Odua & Artikal band + première partie Vendredi 17 mars 2023, 20h00 Le Metronum

22€

Après une année 2022 marquée par la sortie de son dernier album “Stay High” et une tournée dans toute la France, c’est à Toulouse au Métronum que Yaniss Odua sera présent le 17 mars prochain ! Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Après 5 ans de travail acharné, il revient avec un nouvel album très attendu et d’une rare richesse mélodique. Il a su ouvrir sa musique à d’autres sonorités : le hip-hop et les musiques latines, preuve du caractère aventureux de Yaniss Odua.

Le choix de ses collaborations sur cet album vient également rajouter une touche de prestance au projet, notamment sur le titre “Embala La” en collaboration avec Flavia Coelho, ou encore sur le titre engagé “Faut-il encore des preuves” avec Dub Inc. Partout où l’artiste martiniquais se produit, il marque les esprits par sa générosité et son authenticité, ses textes qui nous parlent à tous, mais aussi par des productions musicales entrainantes et en phases avec notre époque. Pour son retour à Toulouse, Yaniss Odua nous promet un live énergique où les classiques côtoieront les nouveaux titres… Une soirée qui s’annonce haute en couleurs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T20:00:00+01:00

2023-03-17T23:00:00+01:00

