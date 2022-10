Youv Dee en concert Le Metronum, 9 mars 2023, Toulouse.

Youv Dee en concert Jeudi 9 mars 2023, 20h00 Le Metronum

25€

Après trois projets solos qui lui ont permis de s’imposer comme l’un des meilleurs rookies de la scène rap francophone, Youv Dee a pris le temps de travailler son tout premier album.

Le Metronum 2 Rdpt Madame de Mondonville, 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

Il est né en 96 dans le 95. Bercé par la pop-culture, les dessins-animés et les mangas, Youv Dee peut aussi parler de philosophie ou de littérature en toute décontraction. Sa soif de culture l’emmène toujours plus loin.

D’ailleurs, aussi longtemps qu’il s’en souvienne, le jeune Youv a toujours voulu voyager. Ça commence par un simple trajet de RER, quand il quitte Gonesse pour aller s’installer à Saint-Brice, une commune tranquille du Val d’Oise. Il sort de son quotidien de quartier pour se confronter à un nouveau monde.

Ce qui va changer sa vie, c’est l’étape d’après, quand il part s’installer dans la capitale. De ces déménagements vont naître une volonté : celle d’embrasser un destin plus confortable, sans jamais renier d’où il vient, ni comment il s’est construit.

Le jeune Youv découvre le Rap américain grâce à son père, alors que sa grand-mère, elle, préfère l’emmener à l’opéra, au théâtre ou à des concerts de musique classique. Un éveil culturel qui va alimenter chez lui une curiosité sans limites.

Passionné par l’espace comme par les plantes carnivores, il a lu Baudelaire et Céline, il s’intéresse à la philosophie et à l’art. Mais dans ce bouillonnement culturel, une passion va prendre le pas sur le reste : le Rap.

Le voilà donc à Paris, jeune passionné de musique, à écumer les salles de concerts, où il va rencontrer ses acolytes de l’Ordre du Périph.

Après 2 projets de groupes et 3 projets solos entre 2017 et 2018, Youv Dee a pu goûter à l’ambiance créative des studios, au plaisir électrique de la scène et à la frénésie des festivals. Après s’être laissé le temps de vivre et de se nourrir les idées, il revient avec son premier album « La vie de luxe ». Un projet plus introspectif, plus complet et plus diversifié que tout ce qu’il a pu proposer jusqu’à présent.

Fort de ses expériences de vie, voilà comment Youv Dee parvient aujourd’hui à enchaîner les titres aux inspirations hétéroclites. Il passe du punk californien à l’émorap ou au trap-métal, des sonorités afros aux rifs bruts de guitares, le tout avec une aisance déconcertante.

C’est sans doute ce style à part qui a attiré l’attention du rappeur américain Trippie Redd, qui l’invite sur le track « Bust Down Deux » à l’automne 2018. Une initiative suffisamment rare que pour être soulignée, venant d’un artiste US.

Aujourd’hui Youv Dee veut ouvrir les horizons, célébrer la diversité qu’offre la musique urbaine, déconstruire les clichés et nourrir l’appétit culturel d’un public à la recherche de nouvelles sonorités.

Sortir des codes du genre, s’amuser avec la musique, explorer des univers différents, pouvoir amener son propre style à un niveau supérieur ; voilà les ambitions du nouveau Youv Dee. L’esprit tourné vers les États-Unis, le cœur battant au Japon et la tête inspirée par sa vie parisienne, le jeune Youv vous emmène en voyage vers « La vie de luxe ».



